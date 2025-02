Gasprijs stijgt tot voorbij het prijsplafond van 2023

Als je een variabel contract hebt voor gas, of een nieuw jaarcontract moet afsluiten, dan kun je er niet omheen: hoge tarieven. En het is onzeker of in de nabije toekomst de gasrekening lager zal uitvallen.

De vraag naar gas is nu groot. Verwarmingen staan aan, en elektriciteitscentrales hebben veel gas nodig want het waait niet heel hard en de zon laat zich zelden zien. Alleen bij heel harde wind en volop zon hoeven gascentrales niet te leveren. Daarnaast is de gasopslag niet optimaal gevuld: de voorraad slinkt.

Het feit dat de opslag deze zomer weer gevuld moet gaan worden, drijft de laatste maanden de prijs omhoog op de internationale gasmarkt. Op die markt, waar energiebedrijven inkopen, stond de gasprijs vandaag op 55,66 euro per megawattuur. Een jaar geleden was de prijs nog 29,66 euro.

Versoepeling

Overigens meldt persbureau Bloomberg dat Duitsland de eisen voor de mate waarin de opslag gevuld moet zijn wil versoepelen. Daardoor daalde de gasprijs op de internationale markt vandaag met zo'n 8 procent ten opzichte van gisteren.

Voor consumenten bepaalt die inkoopprijs maar voor een deel van wat er uiteindelijk op de rekening staat. Zo wordt er btw geheven, en een speciale gasbelasting. De consumentenprijs steeg van gemiddeld 1,22 naar 1,40 per kuub gas bij een nieuw jaarcontract.