Blessuregolf Arsenal duurt voort: einde seizoen topscorer Havertz door hamstringblessure

Arsenal moet topscorer Kai Havertz de rest van het seizoen missen. De Duitse spits liep tijdens een training een hamstringblessure op en wordt binnenkort geopereerd.

De langdurige afwezigheid van Havertz is een nieuw hoofdstuk in de blessuregolf waar de club uit Noord-Londen dit seizoen mee te maken heeft. Vooral de aanvalslinie van Arsenal is flink uitgedund.

Zo liep Gabriel Jesus eerder deze maand een kruisbandblessure op. De club kan ook al niet beschikken over Bukayo Saka, die met hamstringproblemen kampt.

De vervanger van Saka, de 17-jarige Ethan Nwaneri, moest vervolgens enkele weken toekijken met een spierblessure. Daar kwam deze maand ook nog de hamstringblessure van Gabriel Martinelli bovenop. Ook hij staat waarschijnlijk weken langs de kant.

Twee aanvallers

Voorin heeft Arsenal nu slechts de beschikking over twee echte aanvallers: Raheem Sterling en Leandro Trossard. Sterling is dit seizoen nog niet tot scoren gekomen in de Premier League.

Arsenal staat op de tweede plek van de ranglijst, op zeven punten achterstand van koploper Liverpool. De ploeg heeft drie punten meer dan nummer drie Nottingham Forest.