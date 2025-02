Crisis bij Porsche, 1900 banen extra geschrapt

Autofabrikant Porsche schrapt de komende vier jaar nog eens 1900 banen. De Duitse fabrikant van sport- en terreinwagens stelt zijn ambitieuze doelstellingen noodgedwongen bij en beperkt de productie tot 250.000 auto's per jaar.

Dat is nodig om winst te kunnen blijven maken. Porsche heeft te lijden onder "uitdagende geopolitieke en economische omstandigheden" en wil "in een vroeg stadium de koers uitzetten en goed bekijken welke aanpassingen moeten worden gedaan om het bedrijf ook in de toekomst gezond te houden", zegt de leiding van het bedrijf. Daarbij doelt Porsche onder meer op de dreigende handelsoorlog met de VS en de terugloop van de verkoop van elektrische voertuigen in China met zo'n 30 procent.

15 procent weg

De 1900 arbeidsplaatsen die verdwijnen, komen boven op de 1500 tijdelijke contracten die de komende jaren aflopen en niet worden verlengd. In totaal verdwijnt 15 procent van de banen in de hoofdfabriek in Stuttgart-Zuffenhausen en in het ontwikkelingscentrum in Weissach. Het bedrijf heeft een kleine 24.000 mensen in dienst.

Bij de nieuwe ontslagronde gaat het om werknemers met een vast contract en een baangarantie tot 2030. Het ontslag verloopt via een sociaal plan en op basis van vrijwilligheid en natuurlijk verloop.

Begin deze maand kondigde het bedrijf al aan dat het twee topmannen wil vervangen, de financieel directeur en de directeur verkoop. Porsche is voor het grootste deel in handen van de Volkswagen Groep, die ook in zwaar weer verkeert.