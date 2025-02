Geloofwaardigheid NAVO staat op het spel nu Trump de eerste klap heeft uitgedeeld

De NAVO-top in Brussel is afgelopen. Op de familiefoto staan de 32 ministers van Defensie gezellig naast elkaar, met in het midden NAVO-baas Mark Rutte. Pete Hegseth springt eruit, in een opvallend felblauw pak. Het is duidelijk wie hier de echte baas is. Want hoe gemoedelijk het er ook uitziet, het is crisis in de alliantie.

De uitspraken van de Amerikaanse minister van Defensie vielen de Europese bondgenoten gisteren rauw op hun dak. Ze hadden dit kunnen verwachten, maar toch werden velen overvallen, ook door de toon waarop Hegseth zijn 31 collega's toesprak.

Die toon is Europese bondgenoten in het verkeerde keelgat geschoten. Ze voelen zich aangevallen door iemand die een vriend zou moeten zijn, geen vijand. In de wandelgangen van het NAVO-hoofdkwartier gonst de kritiek.

Afschrikking

De harde woorden van Trumps vertrouweling hebben de kracht van het militaire bondgenootschap aangetast, zeggen ingewijden. Die kracht zit in de afschrikwekkende werking. Als de belangrijkste partner op eigen houtje met de Russische president gaat onderhandelen, komt die afschrikking onder druk te staan.

De Duitse minister van Defensie, Pistorius, zei het vanmorgen hardop voor hij naar de vergadering van de NAVO-ministers ging: het zou beter zijn geweest als Amerika geen concessies aan Rusland had gedaan voor het begin van de onderhandelingen.

EU-buitenlandchef Kaja Kallas gaat nog een stap verder. "Je kunt niet alles van de onderhandelingstafel halen, nog vóór de onderhandelingen moeten beginnen. Een deal maken achter onze rug om is een dirty deal."

In de vergadering van de ministers van Defensie is de kritiek overgebracht aan Hegseth, melden NAVO-bronnen. Gisteravond dineerden Rutte en Hegseth samen. Rutte zou de Amerikaan aangesproken hebben op zijn toon, die niet helpt om de Europese bondgenoten mee te krijgen.

Nieuwe strategie

Rutte zal een nieuwe strategie moeten bedenken om de eensgezindheid te bewaren. De afgelopen maanden probeerde hij vooral Trump bij de club houden. Dat lijkt voorlopig gelukt, Hegseth herhaalde nog maar eens dat Amerika trots NAVO-lid is en wil blijven. Maar dan wel op voorwaarde dat Canada en de Europeanen doen wat Amerika wil.

Een 'reset' is nodig, zei Hegseth vanmorgen. Eentje waarbij de Europese leden en Canada eindelijk voor hun eigen veiligheid gaan zorgen. Dat betekent vooral heel veel meer miljarden aan defensie-uitgaven.

Trump wil dat de bondgenoten op termijn 5 procent van hun binnenlands product aan defensie uitgeven. Nu is dat nog 2 procent. Op de NAVO-top van juni in Den Haag moeten knopen worden doorgehakt over een verhoging van dat percentage en de periode waarin dat moet gebeuren, anders kan die voor Nederland zo belangrijke top geen succes worden.