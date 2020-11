Basketballers Raptors verlaten Canada vanwege corona

De Canadese overheid staat basketbalclub Toronto Raptors vanwege de coronacrisis niet toe de thuiswedstrijden in eigen land te spelen. Dit om de reisbewegingen vanuit Amerika, waar de coronacrisis ook nog altijd voortduurt, te beperken.

De Raptors zijn de enige Canadese club in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie NBA en wijken nu noodgedwongen uit naar het buurland. Ze gaan spelen in Tampa in de zuidelijke staat Florida. Volgens het persbureau AP zou het besluit wellicht begin volgend jaar heroverwogen kunnen worden.

"Toronto Raptors heeft met de overheden samengewerkt om een plan te ontwikkelen dat spelen in onze eigen hal mogelijk zou maken. Uiteindelijk laat de huidige gezondheidssituatie in Canada het niet toe", melden de Raptors die vorig jaar voor het eerst in de clubgeschiedenis de NBA-titel wonnen.