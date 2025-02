Kamer wil probleem-asielzoekers opsluiten, Faber oppert avondklok in Ter Apel

Een Kamermeerderheid wil dat overlastgevende asielzoekers rond Ter Apel zo snel mogelijk 24 uur per dag worden vastgezet. Minister Faber moet uiterlijk 1 maart een zogeheten procesbeschikbaarheidslocatie (pbl) openen, zeggen de vier coalitiepartijen en de oppositiepartijen CDA, JA21, D66 en SGP. In een debat in de Tweede Kamer zei Faber dat ze dat zelf ook graag wil, maar dat ze ook te maken heeft met juridische bezwaren.

De overlast rond Ter Apel is al tijden onderwerp van politieke discussie. Vorige maand deed de Inspectie Justitie en Veiligheid een dringend beroep op Faber om met een snelle aanpak te komen. De inspectie noemde de situatie rond het aanmeldcentrum voor asielzoekers onveilig voor bewoners en medewerkers. De problemen worden vooral veroorzaakt door asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning.

Tot vorig voorjaar bestond er een pbl waar asielzoekers die overlast veroorzaakten onder verscherpt toezicht vastzaten. Maar Fabers voorganger, staatssecretaris Van der Burg, moest die sluiten na een rechterlijke uitspraak.

'Ze blaft hard, maar bijt niet'

Vorige week kwam Faber met een nieuwe aanpak van 'veiligelanders' in Ter Apel die overlast veroorzaken. Zij moeten zich dan twee keer per dag melden. Wanneer ze niet meewerken worden ze verplaatst naar een zogeheten verscherpttoezichtslocatie (vtl). Vanuit daar kunnen ze de andere gebouwen van het aanmeldcentrum niet in, maar wel de straat op. Ook is er een programma dat hen van de straat moet houden, maar de deelname daaraan is vrijwillig.

Faber zei in het debat dat ze steeds ervan is uitgegaan dat dit juridisch gezien nu het maximaal haalbare is. Ze zei haar uiterste best te doen, maar kreeg van links tot rechts forse kritiek. Meerdere Kamerleden stelden dat ze al zeven maanden bezig is en nog niets heeft bereikt.

CDA-leider Bontenbal zei dat Faber elke dag "heel hard blaft, maar niet bijt". D66-Kamerlid Podt suggereerde dat PVV-leider Wilders het beleid van zijn eigen minister Faber "slappe hap" zou kunnen noemen.

Avondklok

Geconfronteerd met zo veel ongeduld bij de Kamer opperde de minister de mogelijkheid van de invoering van een avondklok in het aanmeldcentrum. "Als uw Kamer dat zou willen, wil ik best gaan nadenken over strengere regels." Volgens haar vindt de meeste overlast plaats in de avonduren. Het duurt ongeveer twee maanden om de mogelijkheid van een avondklok te onderzoeken, zei de minister.

Volgens de Kamermeerderheid is het wel degelijk mogelijk om de probleemveroorzakers vast te zetten. In de Vreemdelingenwet is daar voldoende juridische grondslag voor te vinden, zei VVD-Kamerlid Rajkowski. Faber erkende uiteindelijk dat ze "sinds een week" weet dat er wellicht toch mogelijkheden zijn om de pbl te heropenen.