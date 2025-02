Handboek moet ongewenste crematies van overleden moslims voorkomen

Ongewenste crematies

"Helaas wordt hier in de praktijk niet altijd rekening mee gehouden", zegt de schrijver van het handboek, Sofyan al Kandoussi van de Brancheorganisatie Islamitische Uitvaartorganisaties Nederland en het islamitische uitvaartzorgbedrijf Al-Qadr.

"Voor moslims is een begrafenis volgens islamitische richtlijnen een religieuze verplichting met grote spirituele en emotionele betekenis. Bij een islamitische uitvaart horen een dodenwassing en een gebed, en moet de overledene begraven worden in de richting van Mekka", zegt hij.

Als voorbeeld van een ongewenste crematie noemt al Kandoussi de recente crematie van een Marokkaanse man met islamitische achtergrond, die in Nederland geen familieleden had. Hij overleed in een woonzorgcentrum in Wassenaar. Zijn familieleden in Marokko en Nederlandse moslimorganisaties reageerden zeer geschrokken toen ze over de crematie hoorden.