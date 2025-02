McLaren presenteert onverwacht nieuwe Formule 1-auto tijdens filmdag op Silverstone

De officiële presentatie van de MCL39 in de definitieve kleurstelling vindt plaats bij het speciale evenement ter tere van 75 jaar Formule 1 op 18 februari in Londen, waar ook de andere teams hun bolides presenteren.

"Vandaag is een belangrijke stap in onze strijd om de wereldtitel van 2025", sprak teambaas Zak Brown. "Het afgelopen seizoen liet zien hoeveel de teams dichter bij elkaar zijn gekomen. We geloven dat we nieuwe stappen vooruit hebben gezet sinds de MCL38, maar we weten niet precies waar we staan tot de kwalificatie van de Grote Prijs van Australië in maart."