Achttien jaar cel voor 'openbare executie' in woonwijk Oss

De rechtbank heeft twee mannen uit Oss veroordeeld tot achttien jaar cel. De twee zouden in april 2022 de 23-jarige Mo Ahmed midden in een woonwijk in Oss hebben doodgeschoten na een ruzie over drugs. Twee medeverdachten werden vrijgesproken.

"Een openbare executie", noemde de rechtbank in Den Bosch de moord. "Het is moeilijk om woorden te vinden die het ultieme gebrek aan respect voor het leven van de jongeman en de gruwelijkheid van de gedragingen tegen hem en zijn vader goed weergeven."

Tijdens de rechtszaak bleek dat er sprake moet zijn geweest van een ruzie tussen twee drugsbendes in Oss, schrijft Omroep Brabant.

Ahmed was rechterhand en loopjongen van een van die bendes. Op 14 april 2022 zag hij een concurrent, de nu 28-jarige Efehan I., door 'zijn' wijk lopen. Hij ging op hem af en probeerde hem te slaan. I. trommelde vervolgens in de buurt zes anderen op en reed samen met hen in twee auto's naar de Leeuwerikhof.

Afgeslacht

Toen vier van hen Mo met zijn vader achter op de scooter zagen rijden, sprongen ze uit de auto en begonnen ze te schieten. Volgens justitie werd Mo 'afgeslacht' met vijf schoten, waarvan een van dichtbij in het achterhoofd. De vader viel tijdens de rit van de scooter en zag alles gebeuren.

In het proces werd een van de vier belagers, de 27-jarige Semih Z., door de andere drie als schutter genoemd. Maar de rechtbank twijfelt daar aan, ook omdat de vader van het slachtoffer heeft verklaard dat Efehan I. geschoten.

Omdat niet duidelijk is geworden wie heeft geschoten, zijn beide mannen alleen veroordeeld voor medeplegen van de moord. Het vonnis van achttien jaar cel is iets lager dan de eis van het Openbaar Ministerie van twintig jaar.

Vrijgesproken

De rechtbank ziet te weinig bewijs dat de twee andere verdachten wisten van het vuurwapen en het eventuele voornemen om dat te gebruiken. Zij zijn dus vrijgesproken. Tegen hen was veertien jaar cel geëist. Ook zijn ze vrijgesproken van openlijke geweldpleging, omdat niet bewezen kan worden dat zij tegen Ahmed of zijn scooter hebben getrapt.

Semih Z. was overigens niet bij de uitspraak. Hij is na de schietpartij gevlucht naar Turkije en is nog niet gepakt.