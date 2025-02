Zelensky: Oekraïne accepteert geen deal van alleen VS en Rusland

Oekraïne gaat geen vredesovereenkomst tekenen als het land niet wordt betrokken bij de onderhandelingen daarover. Dat zegt de Oekraïense president Zelensky in reactie op het telefoongesprek dat president Trump en president Poetin hadden over de toekomst van Oekraïne.

Ook de Europese Unie en Oekraïne moeten aan de onderhandelingstafel zitten, zegt hij. "Het is belangrijk dat niet alles gaat zoals Poetin wil."

De Oekraïense minister Sybiha van Buitenlandse Zaken reageerde op eenzelfde wijze: "Er kan niets besproken worden over Oekraïne zonder Oekraïne, of over Europa zonder Europa." Sybiha zegt ook dat een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne nog steeds "de goedkoopste optie" is voor de alliantie om de eigen veiligheid te garanderen.

Europese buitenlandministers en de EU-buitenlandchef Kallas deden vannacht een soortgelijke oproep. "Oekraïne en Europa moeten deel uitmaken van alle onderhandelingen", schreven ze in een gezamenlijke verklaring na een ontmoeting met Sybiha en twee Eurocommissarissen in Parijs.

Trump en Poetin belden gisteren anderhalf uur met elkaar en spraken onder meer over de oorlog in Oekraïne. De twee zijn het er volgens Trump over eens dat er onmiddellijk moet worden begonnen met onderhandelen. Trump belde daarna met Zelensky. Het werd niet duidelijk welke rol de Amerikaanse president voor Oekraïne ziet weggelegd bij de onderhandelingen.

'Onder de indruk'

Ook het Kremlin bevestigt het gesprek tussen de twee leiders. Volgens een woordvoerder is Rusland onder de indruk van de standpunten van Trump. "De vorige Amerikaanse regering wilde vooral de oorlog laten doorgaan. We zijn meer onder de indruk van de huidige regering en staan open voor dialoog."

De woordvoerder zegt ook dat er voorbereidingen worden getroffen voor een ontmoeting tussen Trump en Poetin. Waar en wanneer dat moet plaatsvinden is nog niet bekend. Trump noemde eerder Saudi-Arabië als optie.

De Amerikaanse minister Hegseth van Defensie zei gisteren op de NAVO-top in Brussel dat Oekraïne het door Rusland bezette grondgebied en de wens om NAVO-lid te worden moet opgeven.

EU-buitenlandchef Kallas zegt dat de EU Oekraïne zal blijven steunen, ook als het land besluit een eventuele vredesovereenkomst te weigeren. Daarnaast noemt ze het een "slechte tactiek" van de VS om al toe te geven aan Ruslands eisen voordat de onderhandelingen zijn begonnen.

Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt in een reactie dat Rusland "niet mag worden beloond voor zijn agressie".