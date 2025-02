Verwoestende brand op eiland Amsterdam in Stille Oceaan

De brand brak door onbekende oorzaak uit in de buurt van de enige bewoonde nederzetting Martin-de-Viviès. Daar is een station waar onderzoek wordt gedaan naar broeikasgassen en luchtvervuiling. Op satellietbeelden van drie dagen geleden is te zien dat meer dan de helft van het eiland is verwoest door de brand.

De 31 bewoners van het dorp, voornamelijk wetenschappers en personeel van het onderzoeksstation, konden dankzij een kreeftvissersboot op tijd worden geëvacueerd. Die voer volgens de Franse autoriteiten op 16 januari per toeval langs het eiland en kon de mensen meenemen.