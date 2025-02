Marathon van Rotterdam past parcours aan om wedstrijd nog sneller te maken

"We willen er alles aan doen om lopers met de ambitie om aan te vallen, een zo goed mogelijk parcours aan te bieden", zegt Lek. Toplopers loven 'zijn' marathon om het (relatief) vlakke parcours. "Dat hebben we al in Rotterdam", zegt de directeur. "Maar door de scherpe bocht moesten toplopers afremmen en daarna weer op gang komen. Dat halen we er dus uit."

Luijten is voorstander

Anne Luijten liep in Parijs de Olympische marathon in 2.33.43. Dit jaar staat ze ook aan de start in Rotterdam. Ze is blij met de aanpassingen. "Het parcours is normaal gesproken al snel, maar nu met de lus eruit is het hopelijk nog sneller. Ik kan er alleen maar groot voorstander van zijn", zegt ze.

De vorige drie edities in Rotterdam was Luijten er ook bij. "Het zal even wennen zijn. Ik hoop niet dat ik per ongeluk de oude route loop", zegt ze lachend. "Het is altijd een feestje in Rotterdam. Omdat we nu dwars door de wijk gaan, hoop ik dat we dan nog meer toeschouwers krijgen."

Dwars door binnenstad

Vorig jaar maakte de marathon van Amsterdam ook bekend te willen doorgroeien naar 30.000 lopers. Ook in de hoofdstad zijn plannen om het parcours aan te passen.

"We zien bijvoorbeeld dat het parcours in de buurt van het Olympisch stadion 'onrustig' is, met veel draaien en keren. Daar zien we mogelijkheden tot verbeteringen om het parcours sneller te maken", zei marathondirecteur René Wit in Het Parool. Hij overlegt nu met de gemeente over aanpassingen. Daarbij wordt ook gekeken of de marathon weer net als vroeger dwars door de oude binnenstad van Amsterdam kan lopen. Maar dan gaat het om een eenmalige aanpassing omdat Amsterdam dit jaar z'n 750 jarig bestaan viert.