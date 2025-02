Nabestaanden Weiteveen tegen schutter: 'Door jou heb ik trauma's opgelopen'

De nabestaanden van het echtpaar uit het Drentse Weiteveen dat vorig jaar werd doodgeschoten, hebben gebruikgemaakt van hun spreekrecht in het proces tegen Richard K.

De ouders van Ineke richtten zich tot de schutter. "Was het het allemaal waard? Wat jij gedaan hebt, is onomkeerbaar. Denk aan de vreselijk lange pijn die je hebt aangedaan bij de twee kindertjes. Dat ze nooit meer kunnen terugvallen op hun vader en moeder. Wat een loser ben je."

Ze vervolgden: "Jij hebt levens van deze kinderen en de hele familie geruïneerd. Jij wordt in de gevangenis in leven gehouden. Dat zit ons dwars, iedereen in Nederland betaalt mee om jou in leven te houden."

Richard K. werd ook meermaals "een beest" genoemd door de nabestaanden. De familie van Sam zei dat ze nog steeds aangeslagen zijn door wat er gebeurd is. Ook zeiden ze de politie kwalijk te nemen dat er niet is ingegrepen toen het nog kon.

De minderjarige zoon en dochter hadden gevraagd om een exemplaar van hun verklaring aan K. te geven. Toen hem gevraagd werd of hij die in ontvangst wilde nemen, reageerde hij met "100 procent".

Beide kinderen zeiden ze dat ze hun ouders heel erg missen. "Door jouw misdaden kan ik niks meer met mijn ouders doen. Door jouw misdaden heb ik trauma's opgelopen", zei de zoon die erbij was toen zijn vader werd omgebracht. "Ik kan niet meer met mijn vader het weiland verzorgen en met mijn moeder paarden verzorgen. Ik kan niet meer met mijn ouders lachen, op vakantie gaan, stoeien."

De jongen noemde de moord "echt gestoord gedrag", en zei: "Ga maar lekker terug naar je cel."

'Hun leed veel groter dan dat van mij'

Zijn jongere zusje richtte eerst het woord aan haar ouders: "Lieve mama en papa, ik mis jullie heel erg. Met mama ging ik paardrijden, met papa ging ik grasmaaien en op de trekker rijden. Ik vind het heel erg wat er is gebeurd. Hoe kan iemand het in zijn hoofd halen om dat met mama en papa te doen. Het raakt me echt heel erg."

De nabestaanden spraken zelf niet in de rechtbank in Assen. Ze lieten hun verklaringen voorlezen door een advocaat en een vertegenwoordiger van Slachtofferhulp.

Richard K. reageerde emotioneel op de verklaringen en zei dat "niemand hun leed kan verzachten of begrijpen wat ze voelen". Hij zei dat hij vaak dacht aan het terugdraaien van de feiten. "Dat ik op 16 januari in bed was blijven liggen. Ik kan het niet goedmaken. De familie heeft levenslang, ik ook."

Hierop reageerde de voorzitter van de rechtbank dat het leek alsof K. toch alles weer terug leek te brengen naar zijn eigen leed. Daarop gaf hij K. de gelegenheid dat te corrigeren. K. zei dat hij dat niet zo bedoelde. "Hun leed is veel groter dan dat van mij. Dat kan niemand zich voorstellen."

Vanmiddag komt de officier van justitie met de strafeis.