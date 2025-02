FC Groningen treedt komend seizoen met vrouwenteam toe tot eerste divisie

De Vrouwen Eerste Divisie wordt komend seizoen uitgebreid met de voetbalsters van FC Groningen. Daarmee bestaat de competitie na de zomer uit zestien clubs.

Groningen bouwt sinds 2021 aan een vrouwenafdeling binnen de club en heeft inmiddels een volwaardige selectie bij elkaar, waarmee de stap naar de eerste divisie gemaakt kan worden. De definitieve ploeg en staf moet de komende maanden nog vorm krijgen.

Sparta Rotterdam, NAC Breda en De Graafschap zijn de enige andere clubs die met een 'eerste elftal' meedoen in de eerste divisie. NAC en De Graafschap zijn afgelopen als laatste teams toegetreden tot de competitie en startten in de B-groep. In de A-groep kan promotie naar de eredivisie worden afgedwongen.

Het seizoen in de eerste divisie bestaat uit twee delen: een najaars- en voorjaarscompetitie. NAC dwong in de najaarscompetitie een plek in de A-groep van het voorjaar af. De Graafschap is nog altijd actief in de B-groep, waar FC Groningen komend seizoen ook zal instromen.

Kans op promotie

De winnaars van de A-groep in het najaar en het voorjaar strijden tegen elkaar om een plek in de eredivisie. Niet elke club maakt kans op promotie, beloftenploegen zijn daarvan uitgesloten. Daarnaast zijn er licentie-eisen waaraan een gepromoveerd team moet voldoen voordat die wordt toegelaten in de eredivisie.

De A-groep bestaat momenteel naast NAC en Sparta uit Jong FC Utrecht, Jong Ajax, Jong Feyenoord, Jong FC Twente, Jong PSV en Jong ADO Den Haag. De beloften van Utrecht staan na vier wedstrijden aan de leiding.