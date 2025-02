Erop of eronder: nationale titels en WK-tickets op het spel bij NK afstanden

Bij de vrouwen is Femke Kok de topfavoriet op de kortste afstand. Sinds ze hersteld is van het CMV-virus heeft de Friezin op haar specialiteit nog niet verloren. Ze won in anderhalve maand zes keer op een rij een 500 meter en als ze die serie zaterdag weet door te trekken, pakt ze voor de vierde keer in vijf jaar tijd de Nederlandse titel.

Waar Kok de te kloppen vrouw is op de 500 meter, is Jutta Leerdam dat uiteraard op de 1.000 meter. Ondanks haar voortdurende en soms moeizame speurtocht naar het juiste schoeisel, is zij in Nederland vooralsnog onklopbaar op de kilometer.

En dat geldt zeker in Thialf: het is vier jaar geleden dat Leerdam voor het laatst een 1.000 meter in Heerenveen verloor. Bij de WK afstanden in februari 2021 was Brittany Bowe haar te snel af, sindsdien pakte ze negentien keer op een rij de zege. Bij winst komt Leerdam bovendien op zes Nederlandse titels, nog maar één minder dan recordhouder Marianne Timmer.