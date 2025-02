Bestuurder rijdt in op betoging München, premier Beieren spreekt van aanslag

Aanslagen met auto's komen in Duitsland vaker voor: vlak voor Kerst afgelopen jaar reed een automobilist in op het publiek bij een Kerstmarkt in Maagdenburg, waarbij zes mensen om het leven kwamen. De vermoedelijke dader was daar een Saudische man, die vooral bekend staat om zijn kritiek op de islam en immigratie van moslims.

In 2020 reed een Duitse man in op voetgangers in Trier, waarbij vijf doden vielen. De dader leed aan paranoïde schizofrenie met waanbeelden, en werd voor de daad tot levenslange celstraf veroordeeld.