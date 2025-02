Laatste dag zaak dubbele moord Weiteveen: 'Verschrikkelijk wat er is gebeurd'

Hij wilde hij nog een laatste poging doen om met Ineke te praten. Enkele seconden later schoot hij haar dood in haar auto. Schutter Richard K. wordt vandaag opnieuw ondervraagd over de dubbele moord in Weiteveen begin vorig jaar. Vandaag is de tweede en laatste dag van het proces tegen hem.

K. heeft bekend het echtpaar Sam (38) en Ineke (44) te hebben gedood. Hij had met de slachtoffers een conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.

Geëmotioneerd zei K. dat "het nooit te laat is om te praten". Op dashcambeelden is te zien dat K. en Ineke elkaar tegenkwamen op de weg in de buurt van het ouderlijk huis van K.. Eerst lijkt hij haar te laten passeren. Dan verspert hij haar de weg, waarop Ineke begint te toeteren. Niet lang daarna schiet K. vier keer door het raam van haar auto.

Twee kogels raken Ineke, in het hoofd en in de hals. Toen Ineke begon te toeteren, was volgens K. het moment dat er iets knapte. "Dat was heel groot voor mij." Waarom Ineke dood moest, wist hij zelf niet. "Dat blijft de vraag", zei hij. Daarom sprak hij naar eigen zeggen ook met deskundigen in het Pieter Baan Centrum, om erachter te komen.

Zoon probeert te helpen

De ondervraging van K. was gisteren onderbroken nadat hij had geklaagd over vermoeidheid en hoofdpijn. De onderbreking kwam vlak voordat er camerabeelden van de moord zouden worden getoond. De advocaat van de verdachte wees in zijn verzoek om de ondervraging te staken op het feit dat K. vorige week nog een tia heeft gehad.

Nadat K. Ineke had doodgeschoten, rijdt hij met zijn auto het erf bij Sam op. Op camera's die buiten hangen is te zien en horen dat hij tegen de zoon van Sam roept dat er een ongeluk is gebeurd met zijn moeder en dat hij zijn vader moet halen. De rechter merkte daarbij op dat het leek dat K. Sam naar buiten wilde lokken.

Het jongetje loopt naar binnen en roept zijn vader die nog in bed ligt. Richard K. loopt de slaapkamer binnen en schiet. Sam probeert te vluchten, zijn zoon probeert hem te helpen. Als Sam weer buiten is, wordt hij ook neergestoken met een mes dat K. op zak had. De jongen heeft ook nog geprobeerd op K. neer te steken met een mes uit de keuken, maar volgens de rechter was het een klein mesje dat ook snel kapotging.

Daarop rent Sam bloedend het huis uit. K. rent niet achter hem aan, maar loopt terug naar zijn auto om zijn vuurbuks te pakken. Dan loopt hij terug naar Sam. Zijn zoon belt in paniek de politie. Dan klinken er opnieuw schoten. De zoon rent naar binnen.

'Sorry'

De rechter had het bij de twee moorden allebei over executies. Sam en Ineke hadden geen enkele kans, zei hij. Daarbij sloeg Richard K. de vuurbuks nagenoeg kapot op het hoofd van Sam en stak hij meermaals op hem in. Dat gebeurde nadat hij Sam al meerdere keren van dichtbij had beschoten met het geweer.

Geconfronteerd met de beelden, zei K. niet precies te weten wat er op dat moment door zijn hoofd ging. "Misschien 'het moet stoppen, het moet stoppen'". K. zei ook meermaals dat hij zich niet alles van zijn daad kon herinneren, dat hij bepaalde "fragmenten" had onthouden. Eén moment zei hij nooit te zullen vergeten. Dat de zoon van Sam en Ineke "sorry" tegen hem zei. "Die jongen hoeft toch geen sorry tegen mij te zeggen? Ik heb net zijn vader en moeder omgebracht."

Hierop reageerde de rechter dat de jongen dat waarschijnlijk zei omdat hij doodsbang was om ook te worden doodgemaakt door K. "Ik snap dat de jongen bang was", zei K. daarop. Hij noemde het "verschrikkelijk" wat er is gebeurd.

Later vandaag komen de nabestaanden aan het woord. Daarna komt het OM met de strafeis tegen K.