Alle Nederlandse skiesters bij WK onderuit op reuzenslalom

De reuzenslalom bij de WK alpineskiën in het Oostenrijkse Saalbach is voor de drie Nederlandse skiesters op een teleurstelling uitgelopen. Kiara Derks, Noa Blok en Noa Rabou gingen alle drie al snel onderuit in de eerste run.

Daarmee is hun reuzenslalomtoernooi al na slechts enkele seconden op de piste voorbij. De top 60 van de eerste run plaatste zich voor de tweede run, waarin geskied wordt om de medailles. De drie Nederlandse skiesters doen nog wel mee aan het onderdeel slalom, dat vrijdag op het programma staat.

Derks kwam bij haar tweede WK - twee jaar geleden in Courchevel werd ze 34ste - niet ver. Ze raakte al snel na de start haar rechterski kwijt, verloor haar balans en maakte een buiteling. Ook Noa Blok en Noa Rabou schoven al snel in hun run onderuit.

Brignone veruit de snelste

Federica Brignone stak er in de eerste run met kop en schouders bovenuit. De 34-jarige Italiaanse, die al veertien keer wereldbekergoud veroverde op de reuzenslalom, was de snelste. Na een vrijwel vlekkeloze run kwam ze in een tijd van 1.10,44 over de finish.