Minister Keijzer wil dat extra woning op erf voor familie makkelijker wordt

Minister Keijzer van Volkshuisvesting wil dat het makkelijker wordt om op een erf een woning bij te bouwen, met de bedoeling om daar kinderen of ouders te laten wonen. Dat voornemen had ze al eerder bekendgemaakt, maar ze dient vandaag een wetsvoorstel in waarvan het een onderdeel is.

Nu is voor zo'n familiewoning nog een vergunning nodig, maar daar wil de minister vanaf. Hoe de voorwaarden voor zo'n extra woning er precies uit moeten zien, moet Keijzer nog uitwerken. Zo is onduidelijk wat er met het huis gebeurt als er geen directe familie meer woont.

Op dit moment mag je zonder vergunning een mantelzorgwoning voor iemand op het erf plaatsen. Maar daarvoor zijn wel regels: zo moet je aantonen dat er sprake is van intensieve mantelzorg. Als de mantelzorg stopt, mag er niemand anders in de woning gaan wonen.

Twee derde betaalbare huur

Het plan is een opmerkelijk detail in het langverwachte wetsvoorstel van de minister. Belangrijkste speerpunt van die wet is de verplichting voor gemeenten dat twee derde van de nieuwbouwwoningen betaalbaar moet zijn.

Het wetsvoorstel is vorig jaar door haar voorganger Hugo de Jonge ingediend en heeft sindsdien op de plank gelegen.