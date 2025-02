Geen vliegverkeer, minder ov door Belgische actiedag tegen regering

Het openbare leven in België wordt vandaag voor een groot deel gehinderd door een landelijke staking en een protestmars in Brussel, waarbij zo'n 60.000 mensen worden verwacht. Drie grote vakbonden en andere maatschappelijke organisaties willen zo demonstreren tegen de plannen van het nieuwe kabinet, dat begin deze maand werd beëdigd. Vooral de plannen om flink te bezuinigen, pakweg 23 miljard euro, stoten de deelnemers tegen de borst.

Een van de ingrijpendste gevolgen van de staking is dat er de hele dag geen vluchten zullen opstijgen of landen vanaf Belgische luchthavens. Ook ligt het openbaar vervoer voor een groot deel plat: in Wallonië verwacht vervoersmaatschappij TEC 'ernstige verstoringen', de Vlaamse maatschappij De Lijn denkt dat de helft van de trams en bussen in dat gebied zullen rijden: in de grote steden waarschijnlijk nog minder.

Ook bij de postbezorging en afvalinzameling in grote steden wordt door de staking hinder verwacht.

Van Brussel-Zuid naar Brussel-Noord

Om 10.30 uur vertrekt een protestmars vanaf treinstation Brussel-Noord naar Brussel-Zuid. De nationale treinmaatschappij NMBS rijdt wel als normaal, deels ook om actievoerders af- en aan te kunnen voeren. In de stad is vandaag ook een NAVO-top, en zijn er al veel voetbalsupporters in aantocht voor de wedstrijd Union-Ajax in de Europa League. De Brusselse politie waarschuwt dan ook voor een 'verkeerschaos'.

De actievoerders zijn boos over geplande bezuinigingen op openbaar vervoer en de gezondheidszorg, maar ook over plannen voor hervormingen van het pensioenstelsel. De nieuwe regering wil pensioensregelingen voor ambtenaren versoberen, en zorgen dat eerder met pensioen gaan minder aantrekkelijk wordt. Volgens veel actievoerders worden vooral minder vermogende Belgen getroffen door de plannen van de regering.

In de komende maanden worden er nog veel meer stakingen verwacht, onder meer op het Belgische spoor.