Grote fusie tussen Japanse autobedrijven van de baan

De gesprekken over vergaande samenwerking tussen Honda, Nissan en Mitsubishi zijn mislukt. Ook een beoogde fusie tussen Honda en Nissan is daarmee van de baan. De bedrijven zijn er niet in geslaagd om tot een overeenkomst te komen, melden ze.

De Japanse autofabrikanten wilden hun bedrijven samenvoegen om zo de concurrentie, vooral uit China, het hoofd te kunnen bieden. In december zei de bestuursvoorzitter van Honda dat een deal met Nissan "de opkomst van Chinese macht" zou tegengaan.

De groeiende markt voor elektrische auto's wordt steeds meer gedomineerd door Chinese fabrikanten, zoals BYD. Bij een fusie zou er een nieuwe mondiale autogigant ontstaan, naast Toyota, Volkswagen, General Motors en Ford.

Honda en Nissan maakten in december bekend dat ze gesprekken gingen voeren om een gezamenlijke holding op te richten. Mitsubishi had gezegd dat het overwoog zich bij die groep aan te sluiten.

Waarom de gesprekken zijn mislukt, is niet bekendgemaakt. Honda en Nissan hadden eerder gezegd dat ze in juni een overeenkomst wilden hebben. De fusie moest dan in augustus zijn afgerond.

Foxconn als investeerder

Persbureau AP meldt dat er de afgelopen tijd in Japanse media al gesproken werd over het klappen van een deal. Anonieme bronnen zeiden dat Nissan er geen zin in had om een kleinere rol te spelen in de samenwerking met Honda. Honda verkeert in een veel betere financiële situatie dan Nissan.

De drie autofabrikanten melden vandaag te blijven samenwerken op het gebied van elektrische voertuigen en slimme auto's, zoals autonoom rijden.

Ondertussen is de Taiwanese technologiegigant Foxconn naar voren gekomen als mogelijke investeerder in Nissan, meldt de BBC.