Opnieuw busje dakdekker in Den Bosch in brand gevlogen

In een woonwijk in Den Bosch is vannacht opnieuw brand geweest in een busje van een dakdekker. De politie gaat uit van brandstichting. Daarmee lijkt de brand direct verband te houden met de harde concurrentiestrijd tussen de talloze dakdekkers in de Brabantse hoofdstad.

De eerste melding van de band was rond 02.40 uur vannacht, meldt Omroep Brabant. Volgens de omroep was het busje in bruikleen bij iemand die voor een dakdekkersbedrijf zou werken.

De politie heeft de telefoon van de bestuurder van de bus in beslag genomen voor onderzoek. Dat deed de politie ook bij eerdere brandstichtingen bij dakdekkers.

In Den Bosch vechten dakdekkers een onderling conflict uit, waarbij de afgelopen zeven maanden al 26 keer explosieven zijn geplaatst. Soms gebeurt dat in auto's, soms in huizen. Waarover het conflict precies gaat, is onduidelijk. In oktober zei een dakdekker bij Omroep Brabant dat ondernemers elkaar willen uitschakelen door het plaatsen van explosieven, zodat ze het werk kunnen overnemen.

Malafide praktijken

Uit een geheim politierapport dat in december verscheen en waaruit werd geciteerd door de regionale omroep, blijkt dat er waarschijnlijk meer aan de hand is. "De dakdekkersoorlog is ontstaan door malafide praktijken, oplichting, slechte kwaliteit, agressieve verkoop, geweld, explosieven en witwaspraktijken."

De onderzoekers schatten het aantal dakdekkers in de Brabantse hoofdstad op 1200. Dat is een enorm hoog aantal, waarbij niet duidelijk is waarom dat zo hoog is. Het is werk waarvoor je geen opleiding hoeft te volgen. Toch kan een dakdekker met weinig kosten 2000 à 3000 euro per dag verdienen. De onderzoekers stellen dat er nu twee groepen dakdekkers zijn: een groep die betrouwbaar is en de agenda twee tot drie jaar vol heeft staan en een groep beunhazen die voor "het snelle werk en geld" gaat en elkaar het licht in de ogen niet gunt.

Omroep Brabant schreef vorige maand dat ruim een kwart van de Bosschenaren zich minder veilig voelt door het conflict dat de dakdekkers uitvechten. Burgemeester Jack Mikkers zegt dat de gemeente de problemen aanpakt. "We hebben veel ruimte en capaciteit gecreëerd bij zowel politie als justitie om verbanden te leggen tussen de verschillende explosies. Er zijn mensen aangehouden en maatregelen genomen."