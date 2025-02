IJsjes van Unilever blijven in Nederland

De ijsjesdivisie die door Unilever in de verkoop is gezet, blijft in Nederland. Dat maakt Unilever vandaag bekend bij de presentatie van de jaarcijfers over 2024.

Het nieuwe zelfstandige ijsbedrijf wordt naar de beurs gebracht en krijgt een notering in New York, Londen en Amsterdam.

Diepvriesproduct

Vorig jaar kondigde het Britse bedrijf aan dat de ijstak zou worden afgesplitst. Het bedrijf maakt onder meer ijsjes van de merken Ola, Magnum, Hertog en Ben & Jerry's.

In maart 2024 zei topman Hein Schumacher dat de productie en verkoop van ijs niet meer bij het bedrijf past. "IJs is een diepvriesproduct. Dat is een heel ander businessmodel dan persoonlijke verzorging of wasmiddelen."

De afsplitsing en beursgang moet in goede banen worden geleid door Jean-François van Boxmeer die momenteel bij Vodafone werkt en eerder bij Heineken zat.