Opnieuw meer slachtoffers cryptofraude: Douwe verloor 150.000 euro aan 'Julia'

Aantal slachtoffers neemt toe

Het aantal Nederlandse slachtoffers van beleggingsfraude neemt al jaren toe. Vorig jaar meldden zich 43 meer gedupeerden bij de Fraudehelpdesk dan in 2023.

Douwe is slachtoffer van wat pig butchering wordt genoemd: via een schijn-romantische of vriendschappelijke relatie wordt zoveel mogelijk geld afgetroggeld.