Tot 3 jaar cel voor afpersen familie Michael Schumacher

De drie verdachten in de afpersingszaak van de familie van zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Michael Schumacher zijn allemaal schuldig bevonden. De hoofdverdachte is veroordeeld tot 3 jaar cel, zijn zoon kreeg een voorwaardelijke straf van 6 maanden.

Een derde verdachte, een voormalige beveiligingsmedewerker van de familie en vriend van de hoofdverdachte, kreeg een voorwaardelijke straf van 2 jaar wegens medeplichtigheid.

De hoofdverdachte en zijn zoon hadden in december al bekend dat ze de familie van de voormalig Formule 1-coureur hadden gechanteerd. De beveiliger ontkende iets verkeerd te hebben gedaan. De afpersers dreigden foto's en video's van de voormalige wereldkampioen, gemaakt na zijn skiongeluk in 2013, online te zetten als de Schumachers niet 15 miljoen euro betaalden. De telefoontjes die ze daarvoor pleegden, wist de politie te traceren.

Schumacher raakte in coma na het skiongeluk. Sindsdien is er nauwelijks meer iets bekendgemaakt over zijn gezondheidstoestand. De beelden die de mannen in bezit hadden, waren van zowel voor als na het ongeluk.