Even voorstellen: nieuwe generatie ambitieuze Nederlandse skiërs op WK

Drie jaar geleden had Nederland voor het eerst in zeventig jaar twee alpineskiërs op de Olympische Spelen staan: Maarten Meiners en Adriana Jelinkova. Bij de WK skiën, die momenteel in Saalbach worden gehouden, dienen zich zelfs vijf nieuwe namen aan.

Meiners zette bij de Spelen een voor Nederland historische prestatie neer met de achttiende plaats op de reuzenslalom. Voor Jelinkova verliepen de Spelen in China dramatisch na onduidelijkheden rondom positieve coronatests en het wel of niet mogen starten. Drie jaar later is Meiners gestopt en skiet Jelinkova voor haar moederland Tsjechië.

Toch staan er maar liefst vijf Nederlanders op de deelnemerslijst van het WK: Noa Rabou, Noa Blok, Kiara Derks, Jurre Jeurissen en Aleix Linse. Zij staan allemaal aan de start van de (kwalificatie voor de) reuzenslalom en de slalom. Op Derks na allemaal WK-debutanten.

De spoeling is de laatste jaren dun geweest voor het Nederlandse skiën. Meiners: "In 2013 in Schladming waren we bij het WK met vier mannen en twee vrouwen. Twee jaar later waren we in de Verenigde Staten nog maar met z'n tweeën."

WK-droom

De 21-jarige Jeurissen is student commerciële economie aan het Johan Cruijff College in Tilburg, maar vooral skiër in hart en nieren. Hij verraste de afgelopen weken met goede resultaten in wedstrijden op het derde niveau, achter de wereldbeker en Europa Cup.

"Het is een dikke bonus om op dit WK te mogen uitkomen. Ik had er geen rekening mee gehouden dit seizoen. Sinds het nieuwe jaar heb ik veel wedstrijden geskied en in Kupres (Bosnië) skiede ik onder de eis voor het WK", vertelt hij aan de NOS.