'Zet 'autonomen' die overheid verwerpen niet weg als wappies'

Onder wie dus Roeland M. en Paolo P. Met name die eerste is een bekende in de wereld van autonomen. "Hij stelde zich op als jurist. Zo maakte hij filmpjes waarin hij uitlegde waarom je geen belasting hoeft te betalen."

Onderzoeker Siegel onderzoekt de gemeenschap niet alleen door literatuur te bestuderen. Hij bezocht ook zelf een lezing waarin werd uitgelegd hoe hij zelf een 'soeverein mens' kan worden. "Daar werd stapsgewijs uitgelegd welke pseudo-juridische stappen je moet zetten om jezelf los te koppelen van de overheid."

'Inheems' Fries volk

Nederland kent meerdere antirechtstatelijke bewegingen. Zo is er in de regio Deventer een club genaamd CLNE, die pleit voor gewapende milities met sheriffs en een eigen volkstribunaal. In Friesland zijn mensen die zeggen te horen bij het Inheemse Volk der Germanieten.

Complotdenken is van alledag, toch krijgen dit soort groepen in Nederland pas sinds 2010 voet aan de grond. Tijdens de coronapandemie, toen de overheid verregaande maatregelen nam om het virus in te dammen, groeide het aantal soevereinen bovendien sterk.

In het buitenland bestaat het fenomeen volgens Siegel al veel langer. "In Amerika al sinds de jaren 60, 70. Ook in Canada en Duitsland zijn grote groepen soevereinen actief, denk aan de Reichsbürger-beweging."