Europese landen dringen aan op deelname aan onderhandelingen over Oekraïne

Europese landen, waaronder Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland, hebben opnieuw benadrukt dat ze deel uit willen maken van de onderhandelingen over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Dat staat in een gezamenlijke verklaring, die even voor middernacht werd uitgegeven. De buitenlandministers van de landen benadrukten opnieuw dat alleen een eerlijk akkoord met veiligheidsgaranties duurzame vrede kan garanderen.

De ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk, Groot-Brittannië, Duitsland, Polen, Italië en Spanje deelden dit standpunt na een ontmoeting met hun Oekraïense collega en twee Eurocommissarissen in Parijs. "Oekraïne en Europa moeten deel uitmaken van alle onderhandelingen", is te lezen in de gezamenlijke verklaring met de Europese Commissie.

Gesprek met Poetin

De Amerikaanse president Trump zei gisteravond op zijn socialemediaplatform Truth Social dat hij onmiddellijk wil beginnen met onderhandelen. Dat volgde op een telefonisch gesprek tussen Trump en de Russische president Poetin.

Het anderhalf uur durende gesprek ging onder meer over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. Na het gesprek met Poetin belde Trump meteen met de Oekraïense president Zelensky.

Later zei Trump tegen journalisten dat het in zijn ogen "niet praktisch" is om Oekraïne toe te laten treden tot de NAVO. Ook noemde hij het "onwaarschijnlijk" dat Oekraïne al het grondgebied terugkrijgt dat Rusland tijdens de oorlog heeft ingenomen.

Dat komt overeen met de standpunten die de Amerikaanse minister van Defensie, Pete Hegseth, gisteravond uitsprak in zijn toespraak op het NAVO-hoofdkwartier in Brussel. Daarin zei Hegseth niets over de mogelijke rol van Europa. Dat terwijl duidelijk is dat Europa vindt dat het ook betrokken moet worden bij de onderhandelingen.