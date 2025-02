Granaat naar binnen gegooid in café in Franse stad Grenoble, 12 gewonden

In een café in de Franse stad Grenoble is een granaat naar binnen gegooid. Door de explosie raakten twaalf mensen gewond, onder wie twee zwaargewond. Er is nog niemand aangehouden.

De explosie vond even na 20.00 uur plaats in een café van een jongerenvereniging in de wijk Village Olympique. "Een persoon kwam naar binnen, zei geen woord, gooide de granaat en vluchtte weg", zei de officier van justitie van de Zuidoost-Franse stad.

Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de omgeving werd afgezet. Alle gewonden werden naar het ziekenhuis gebracht. Ze zouden niet in levensgevaar verkeren.

Dader had mogelijk kalasjnikov

De politie heeft nog geen verdachten opgepakt. Volgens de officier van justitie wordt geen enkel scenario op dit moment uitgesloten, maar gaan ze "niet uit van een terroristisch motief".

De dader droeg mogelijk ook een kalasjnikov met zich mee, zegt de politie. "Maar dat moeten we nog vaststellen. Voorlopig lijken de schade en verwondingen te zijn veroorzaakt door de ontploffing van de granaat." Of er sprake is van een link met het drugsmilieu, wordt onderzocht.

"Ik veroordeel deze criminele daad van buitengewoon geweld in de sterkst mogelijke bewoordingen", schrijft Eric Piolle, de burgemeester van de stad, op X. Ook uitte hij zijn dankbaarheid voor de hulpdiensten.