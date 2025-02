Vijfde brand in jaar tijd in vakantiewoning op camping Herpen

In een vakantiewoning op camping De Burg in het Noord-Brabantse dorp Herpen is voor de vijfde keer in een jaar tijd brand ontstaan. Over de oorzaak is nog niets bekend. Bij alle eerdere gevallen gaat de politie uit van brandstichting.

De melding van de brand kwam rond 21.20 uur binnen bij de brandweer. De brandweer schaalde op naar middelgrote brand, maar uiteindelijk bleek een enkel blusvoertuig voldoende om het vuur onder controle te krijgen.

Vorige week werd een chalet volledig verwoest door brand. De eerdere branden waren op 31 en 15 januari en op 10 april vorig jaar.

Grotendeels verlaten

In de wintermaanden is het park grotendeels verlaten, schrijft Omroep Brabant. Slechts een bewoner woont permanent op het vakantiepark.

Bewoners zeggen tegen de regionale omroep dat mensen hun chalets afbreken uit angst voor brandstichting. De eigenaar zou de camping willen sluiten.