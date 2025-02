Overblijfselen van eerste Romeinse basilica gevonden in hartje Londen

De bijna 2000 jaar oude muur maakte deel uit van een belangrijk gebouw, een soort stadhuis, waar grote politieke en economische beslissingen werden genomen. De basilica werd rond het jaar 80 na Christus gebouwd, slechts enkele decennia nadat de Romeinen Brittannië binnenvielen en Londinium - de Romeinse naam voor de stad - stichtten.

Archeologen hopen dat de vondst meer inzicht zal bieden in het oude Londinium. Zo hopen ze te achterhalen waarom het de hoofdstad van de Romeinse provincie Britannia werd en uitgroeide tot een belangrijk handelscentrum.

Indrukwekkend bouwwerk

Het kantoorgebouw op Gracechurch Street, waar de opgraving werd gedaan, stond op het punt om te worden verbouwd. Eerdere onderzoeken wezen al uit dat er mogelijk iets in de grond zat. Er werden bodemtests uitgevoerd en bij de derde test was het raak.

De muur is gebouwd van kalksteen uit Kent, een graafschap in het zuidoosten van Engeland, en was onderdeel van een indrukwekkend bouwwerk. De basilica was naar schatting 40 meter lang, 20 meter breed en 12 meter hoog.

De Romeinse resten zullen nu volledig worden opgegraven. De architecten van het kantoorgebouw willen de opgraving integreren in het nieuwe ontwerp en toegankelijk maken voor het publiek.

Tempel van Mithras

In het financiële centrum van Londen is al een soortgelijk voorbeeld te vinden. In de kelder van het kantoor van persbureau Bloomberg zijn de overblijfselen van de Romeinse tempel van Mithras te bewonderden. Deze tempel stond ooit in het centrum van Londinium en werd gebouwd voor Mithras de stierendoder, de god van een mysterieuze geheime cultus die zich door het hele Romeinse rijk verspreidde.