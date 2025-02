Onder Bosschaart stijgt Feyenoord boven zichzelf uit: 'Verbaasd? Niet echt'

De Europese avond had alles wat Feyenoord in deze moeilijke fase nodig had. In een sfeervolle Kuip werd een tegenstander met statuur afgetroefd.

'Complimenten aan iedereen'

"Ik droom niet heel vaak, maar dit is wel een scenario waar je op hoopt", gaf Bosschaart toe. "Als de dingen uitkomen die de staf had bedacht en ik er ook nog mijn eigen sausje overheen kan gooien, voelt het wel heel lekker."

"Dit is een team-effect. We moeten de complimenten aan iedereen geven. We hebben ontzettend goed verdedigd en hadden aanvallend een plan met de buitenspelers. Igor Paixão kwam veel een tegen een", zei hij over de Braziliaan die werd verkozen tot man van de wedstrijd.