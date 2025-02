Britse geheime dienst biedt gerechtshof excuses aan voor onjuiste informatie

De Britse geheime dienst MI5 heeft excuses aangeboden aan het gerechtshof in Londen voor het verstrekken van onjuiste informatie. Het hof oordeelde dat de geheime dienst vals bewijs gaf aan drie rechtbanken. De zaak draait om hoe MI5 omging met een neonazistische geheim agent die ervan wordt beschuldigd zijn partner te hebben aangevallen.

De Britse nieuwszender BBC deed onderzoek naar de agent die zijn vriendin zou hebben aangevallen met een machete en zijn status als spion zou hebben misbruikt om haar angst aan te jagen. Volgens de vrouw zou hij hebben beweerd dat hij vanwege zijn werk boven de wet zou staan en dat de veiligheidsdiensten hem zouden steunen.

Beïnvloeding berichtgeving

In de rechtszaak liet de geheime dienst weten dat ze vanwege hun beleid niet kunnen ontkennen noch bevestigen of iemand een geheim agent is. De BBC liet echter weten dat de dienst dit wel deed in onder meer een opgenomen telefoongesprek, waarbij een officier van de dienst probeerde om de berichtgeving van de omroep te beïnvloeden. Volgens de BBC probeerde de dienst de verdachte in bescherming te nemen.

Ook zorgde MI5 ervoor dat er een gerechtelijke uitspraak kwam die de BBC verbood de identiteit van de agent te onthullen. Daarnaast meldt de BBC dat de directeur-generaal van de dienst de directeur van de omroep opbelde om te zeggen dat het BBC-onderzoek niet accuraat was.

In 2022 bracht de BBC het verhaal naar buiten zonder de naam van de man bekend te maken. De vriendin van de man beschuldigde hem in dat verhaal onder meer van gewelddadigheden. Ook zou hij haar hebben gedwongen te kijken naar video's van terroristen die executies uitvoerden.

Opzet of niet

Het hoofd van de geheime dienst laat in een verklaring weten "onvoorwaardelijke excuses" te hebben aangeboden aan de rechtbank, en spreekt over een "ernstige fout". "Het is duidelijk geworden dat MI5 onjuiste informatie heeft verstrekt aan het Hooggerechtshof met betrekking tot een aspect van onze getuigenverklaring."

De Britse minister van Binnenlandse Zaken heeft aangekondigd een extern onderzoek in te stellen om te voorkomen dat zoiets in de toekomst opnieuw kan gebeuren en om te onderzoeken of dit met opzet is gebeurd. MI5 zegt dat er van opzet geen sprake was. De dienst heeft zelf ook een intern onderzoek aangekondigd.

De zaak van de vrouw zal nu opnieuw behandeld worden door een speciale rechtbank die zich zal buigen over de vraag of de geheime dienst haar mensenrechten heeft geschonden door haar niet te beschermen tegen het gedrag van haar partner, schrijft de BBC. Ook zal de rechtbank kijken of het juist was dat zij niet aanwezig mocht zijn bij een aantal gesloten zittingen in de zaak.