Bayern met moeite langs Celtic, Brugge klopt Atalanta in Champions League

Bayern München heeft de heenwedstrijd van de tussenronde van de Champions League gewonnen van Celtic. Op Celtic Park werd het 1-2, maar van harte ging het niet voor Bayern.

De wedstrijd was nog geen dertig seconden bezig of Celtic leek al op 1-0 te komen. Bij Bayern moesten ze even in de ogen wrijven, want uitgerekend oud-jeugdspeler Nicolas Kühn passeerde Manuel Neuer. Vanwege hinderlijk buitenspel door Adam Idah ging het Schotse feest niet door, maar de eerste waarschuwing aan de Beierse defensie was gegeven.

Vlak voor rust ging de bal er aan de andere kant in. Michael Olise knalde snoeihard in de kruising van de korte hoek, vanaf een meter of veertien. Meteen na rust werd het 0-2 toen Harry Kane volledig ongedekt klaarstond bij een corner en de bal in een keer binnenschoof.

Ruim tien minuten voor tijd maakte Daizen Maeda de aansluitingstreffer. Via verschillende hoofden en benen kwam de bal bij de Japanner terecht. Dit keer keurde de VAR de treffer niet af. In de slotfase aasde Celtic op de gelijkmaker, maar die kwam niet.

Brugge klopt Atalanta

Club Brugge klopte op eigen veld Atalanta met 2-1. Komende dinsdag wordt in Bergamo de return gespeeld.