Feyenoord boekt onder interim-coach Bosschaart knappe overwinning op AC Milan

Feyenoord houdt door een knappe thuiszege (1-0) op AC Milan zicht op plaatsing voor de achtste finales van de Champions League. De Rotterdammers toonden karakter onder interim-trainer Pascal Bosschaart en troefden de Italianen af in de eigen Kuip.

Igor Paixão zorgde al in de derde minuut voor de enige treffer. De return in de tussenronde is komende dinsdag in het San Siro in Milaan.