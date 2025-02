Liverpool verspeelt winst bij Everton in slotseconden, rood Slot na afloop

Arne Slot heeft met Liverpool punten verspeeld in de Premier League bij stadgenoot Everton: 2-2. In de allerlaatste seconden maakte Everton de gelijkmaker tegen de koploper. Liverpool heeft nu zeven punten voorsprong op Arsenal.

Het was de laatste derby ooit in het iconische Goodison Park van Everton, dat in gebruik is door de club sinds 1892. Er wacht na dit seizoen een fonkelnieuw stadion aan het water, waar bijna 53.000 toeschouwers in passen.

Rode kaart Slot

Na het laatste fluitsignaal was er nog een opstootje op het veld. Evertons Abdoulaye Doucoure kreeg daarna rood, net als Curtis Jones van Liverpool. Ook Slot kreeg rood, nadat hij de scheidsrechter uit onvrede ruw de hand had geschud.