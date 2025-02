Problemen door gladheid in Noord-Nederland nog niet voorbij

Ziekenhuizen in Noord-Nederland zeggen dat ze door de gladheid wat meer botbreuken hebben behandeld. "Het gaat dan om een polsbreuk of elleboogbreuk", zegt een woordvoerder van het Universitair Medisch Centrum in Groningen.

Toch bleef het over het algemeen vrij rustig. "Wat helpt is dat niemand overvallen is door de gladheid. Je ziet de sneeuw liggen en bent daardoor ook gewoon voorzichtiger", zegt een woordvoerder van het Wilhelminaziekenhuis in Assen.

Ongelukken met zeven bussen

Volgens Rijkswaterstaat viel er lokaal zoveel sneeuw dat er "niet tegenop te strooien" was. De A7 tussen Groningen en Heerenveen was enige tijd onbegaanbaar. Meerdere auto's gleden van de weg of kwamen vast te zitten in de sneeuw.

In Drenthe en Groningen werd de dienstregeling van Qbuzz vanochtend stilgelegd, nadat zeven bussen betroken waren bij een ongeluk. Het vervoersbedrijf meldt alleen materiële schade.