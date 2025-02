Restanten van middeleeuwse toren ontdekt bij werkzaamheden Breda

Archeologen hebben dinsdag de fundamenten van een middeleeuwse toren ontdekt in Breda. Het gaat om bakstenen van een zogenoemde waltoren. De archeologen deden de vondst tijdens graafwerkzaamheden aan de Vlaszak, in het centrum van de stad.

De straat wordt opnieuw ingericht en stadsarcheologen krijgen bij dergelijke werkzaamheden een paar dagen de tijd voor onderzoek. Na twee dagen stuitte een van hen op de restanten van de oude toren. "Dat dit tevoorschijn is gekomen, is hartstikke leuk. Het bevestigt onze inzichten dat hier vroeger een oude stadsmuur was", zegt stadsarcheoloog Erik Peters tegen Omroep Brabant.

De restanten vormen een halve cirkel en zijn op ongeveer zestig centimeter onder straatniveau gevonden. Omdat alleen de fundamenten van de toren zijn overgebleven, is volgens de gemeente moeilijk te zeggen hoe hoog het bouwwerk precies was.

In de dertiende eeuw werd Breda omringd door een aarden wal, waartegen in de veertiende eeuw een stadsmuur werd gebouwd. De onlangs ontdekte toren bevond zich in deze wal, aan de binnenkant van de stadsmuur. Volgens de gemeente behoort de toren naar alle waarschijnlijkheid tot het oudste deel van de "omwalling".

De restanten zijn inmiddels weer bedolven onder een laag zand. "We kregen niet langer de tijd want de herinrichting moest weer verder. Maar goed, de grond is de beste manier om het te bewaren", aldus Peters.