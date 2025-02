Standpunt VS over Oekraïne is geen verrassing, maar komt keihard aan in Brussel

Ook in NAVO-kringen viel te horen dat met de toespraak van Hegseth een heel somber scenario werkelijkheid lijkt te worden. "Natuurlijk hielden we rekening met alle scenario's, maar dit viel zeker niet mee", zeggen NAVO-ingewijden en diplomaten. Rutte en Hegseth aten vanavond samen en hebben ongetwijfeld ook over Oekraïne gesproken.

Eerder had Rutte nog gezegd niet vooruit te willen lopen op onderhandelingen, omdat hij Poetin niet wijzer wilde maken dan hij was. Met de uitspraken van Hegseth ligt nu eigenlijk alles op tafel, wat vooral voor Poetin goed nieuws is.

Zelensky sorteerde al voor op een "plan B" als NAVO-lidmaatschap niet mogelijk is. "Als Oekraïne geen NAVO-lid wordt, moet Oekraïne een soort NAVO maken op eigen grondgebied", stelde hij. "We hebben een leger nodig dat net zo groot is als de Russen op dit moment hebben", zei hij in een interview met The Economist. Hij zei daarbij dat de steun van de Verenigde Staten cruciaal is.

Na het telefoongesprek dat Trump met Poetin had, belde hij met Zelensky om hem te informeren over zijn gesprek met Poetin. Zij spraken af om elkaar op een later moment te ontmoeten. Voor Canada en de Europese NAVO-landen is de nieuwe realiteit wel even slikken: de belangrijkste bondgenoot Amerika die graag zaken doet met president Poetin, die door de andere NAVO-partners juist gezien wordt als de grootste bedreiging.

Dit is de huidige situatie in Oekraïne: