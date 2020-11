Opzet Europe Cup basketbal flink gewijzigd

In verband met de coronacrisis heeft de Europese basketbalbond besloten de Europe Cup ingrijpend te wijzigen. In plaats van uit- en thuiswedstrijden worden de wedstrijden per groep op één plaats gespeeld.

De 24 clubs worden daarbij ingedeeld in zes groepen van vier teams. Groep F met Donar Groningen, Heroes Den Bosch en BC Borifsen uit Wit-Rusland, die nog uit drie clubs bestond na het terugtrekken van Mornar Bar uit Montenegro, wordt aangevuld met BC Parma uit Rusland.

De groepsfase wordt van 24 tot en met 30 januari 2021 afgewerkt op een nog te bepalen locatie. De beste twee ploegen en de beste vier nummers drie gaan door naar de achtste finales.