Interim-regering Bangladesh wil politieke hervorming, maar geweld in het land neemt toe

Ruim een halfjaar na het aftreden van premier Sheikh Hasina blijft het onrustig in Bangladesh. De afgelopen dagen zijn meer dan 1300 mensen opgepakt in het land. De interim-regering van Nobelprijswinnaar Muhammad Yunus probeert af te rekenen met het verleden, maar dat blijkt moeilijker dan gedacht.

Dit weekend begon de interim-regering met een grootschalige actie tegen onruststokers. De harde aanpak volgt nadat een boze meute vorige week het huis van de eerste president van Bangladesh, de vader van de afgetreden Sheikh Hasina, in brand stak en met de grond gelijk maakte.

Hasina stapte begin augustus op na wekenlange protesten, die volgens de Verenigde Naties zeker 1400 doden tot gevolg hadden.

Fragiel

Haar opvolger Muhammad Yunus is een politieke buitenstaander in een land dat tientallen jaren door twee partijen werd gedomineerd. Dat zou rust moeten brengen. In de praktijk neemt het geweld in Bangladesh juist toe.

"Hoewel de interim-overheid hervormingen beloofd heeft, is de situatie erg fragiel op dit moment", zegt Meenaskshi Ganguly, plaatsvervangend directeur Azië van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. "Mensen zijn boos, en politiek sterk verdeeld. Dat vergroot het risico op geweldsuitbarstingen."

Volgens politicoloog Nusrat Chowdhury ziet jaagt de interim-regering vooral op aanhangers van het vorige regime. "Deze overheid lijkt op sommige manieren gebruik te maken van de handleiding waar vorige overheden ook mee werkten. Er straalt een gevoel van wraak uit, dat maakt de beslissingen van de huidige interim-regering lastig."

Machtsstrijd

Sinds begin jaren negentig is de Bengaalse politiek in handen van twee vrouwen die om en om aan de macht zijn: Sheikh Hasina als leider van de Awami League en Khaleda Zia als leider van de Bangladesh Nationalist Party. Ze kunnen elkaar niet luchten of zien. Persoonlijke vetes zorgen voor politieke spanningen die het land, en daardoor ook de economie, vaak platleggen.

Bij elke machtswisseling wordt er hard afgerekend met de aanhangers van het vorige regime. Die dynamiek doet Bangladesh, dat mede door haar kwetsbare ligging in een rivierendelta door armoede geteisterd wordt, geen goed.

"We hebben niet eerder een regering gehad die door publieke opstand aan de macht kwam. Dat law and order nu weer compleet afwezig is geeft de mensen in Bangladesh weinig hoop dat deze regering echte hervormingen door gaat voeren", stelt Chowdhury.

Kritische stemmen

In een poging om grip te krijgen op de groeiende onrust worden de nieuwe machthebbers zelf steeds autoritairder. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch maakt zich zorgen over de harde aanpak van kritische stemmen. "De interim-regering moet aandringen op het beschermen van ieders rechten, anders zullen misstanden uit het verleden doorgaan", zegt Ganguly.

In de eerste maanden nadat Hasina het land was ontvlucht, werden 140 journalisten beschuldigd van moord vanwege hun verslaggeving over wat nu de 'Moesson Revolutie' genoemd wordt. Een hindoe priester werd opgepakt, omdat hij na een aantal gerichte aanvallen op hindoes demonstreerde voor betere bescherming van minderheden.

"We zijn teleurgesteld in de nieuwe regering, we hadden meer van ze verwacht. Onder Yunus lijkt de agressie tegen ons alleen maar toe te nemen", zegt Pradip Kumar Paul, voorzitter van de Hindoe Alliantie.

In Bangladesh is 91 procent van de bevolking moslim. Minderheden zoals hindoes zijn vaak doelwit geweest van geweld tijdens politiek instabiele periodes. Hasina, die een seculier beleid voerde, kan op veel steun rekenen vanuit de hindoegemeenschap. Ook dat speelt een rol bij de aanslagen tegen hindoes, die de nieuwe regering niet weet te stoppen.

Bangladesh 2.0

Het is ook geen gemakkelijke taak om een nieuwe politieke realiteit te creëren terwijl trauma's uit het verleden nog springlevend zijn. Binnen de interim-regering zijn er ministers die onder het regime van Hasina zelf zijn vervolgd, of waarvan familieleden verdwenen zijn.

Om een 'Bangladesh 2.0' te creëren kwamen zes adviescommissies in januari met verschillende voorstellen. Een van die voorstellen is dat een premier in de toekomst nog maar twee termijnen mag dienen. Er werden ook nieuwe kernwaarden geformuleerd. Zoals pluriformiteit, dat inclusiever zou zijn dan het seculiere beleid dat Hasina voerde.

De druk op de interim-regering om een einde te maken aan de geweldsuitbarstingen neemt ondertussen toe. Familieleden van mensen die zijn omgekomen tijdens de Moesson Revolutie willen gerechtigheid. Politieke groepen vragen een duidelijke routekaart naar de volgende vrije verkiezingen. En vertegenwoordigers van minderheden willen dat hun stem nu wel gehoord wordt.