Goud voor teamsprintsters op EK, Lavreysen pakt zilver met verjongde ploeg

De Nederlandse baansprintploeg is uitstekend begonnen aan de EK baanwielrennen in Heusden-Zolder. Op het onderdeel teamsprint veroverden de vrouwen woensdagavond goud, de mannen behaalden zilver.

Eerder op de avond was er ook al zilver voor Lorena Wiebes bij de scratch.

In de finale waren de Nederlandse vrouwen sneller dan Groot-Brittannië. Daarna verloren de mannen in een nieuwe samenstelling van Frankrijk in de strijd om het goud.