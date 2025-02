Paspoort via je voorouders? In Italië kan het, maar niet iedereen is er blij mee

"Op school zat in mijn broodtrommel brood met prosciutto en mortadella, met extra paprika. Andere kinderen hadden pindakaas met jam, iedereen wilde ruilen."

Angelo Varrone groeide op in de Amerikaanse staat Connecticut, maar kreeg de Italiaanse cultuur mee van zijn ouders en grootouders. Zijn familie was begin 20e eeuw, net als miljoenen andere Italianen, de armoede ontvlucht naar de overkant van de Atlantische Oceaan.

Een eeuw later maakte hun kleinzoon de omgekeerde beweging. Na een procedure van twee jaar kreeg hij vorig jaar zijn Italiaanse paspoort. Hij woont nu in Noord-Italië, van waaruit hij Europa wil rondreizen nu hij met pensioen is. "Dat paspoort is een connectie met waar ik vandaan kom, waar mijn familie vandaan komt. Toen ik het voor het eerst vasthield, voelde ik me een ander mens."

Meer dan verdubbeld

Een Italiaans paspoort aanvragen op basis van afstamming is steeds populairder. Het Italiaanse bureau voor de statistiek Istat schat dat in 2023 meer dan 100.000 aanvragen werden ingediend: meer dan een verdubbeling sinds 2021.

Marco Permunian, oprichter van Italian Citizenship Assistance, plukt er de vruchten van. Hij begon in 2014 in zijn eentje buitenlanders te assisteren met hun aanvraag en leidt inmiddels een bedrijf met meer dan 350 werknemers.

"De Italiaanse wetgeving is bijzonder ruim", vertelt hij. "Er zijn Europese landen met gelijkaardige wetgeving, zoals Ierland, maar die beperken het aantal generaties. Italië niet: je kan zo lang teruggaan als nodig. Ook een verre Italiaanse voorouder geeft recht op de Italiaanse nationaliteit."

Permunian helpt vooral Noord-Amerikanen. "Voor velen is het een manier om hun afkomst te erkennen. Slechts een minderheid komt hier ook echt wonen."

Presidentschap Trump

Sommige klanten hebben ook een politieke motivatie, merkt hij: "Het presidentschap van Trump is zeker een factor. Mensen die het niet met hem eens zijn, vinden het fijn een back up te hebben in de vorm van een Italiaans paspoort."

Het presidentschap van Trump heeft nog meer effect op aanvragen vanuit Latijns-Amerika. "Tegen het einde van zijn eerste termijn kregen we opeens veel meer aanvragen uit Argentinië en Brazilië", herinnert Matteo Pressi zich. Hij is burgemeester van het dorpje Soave in de regio Veneto, van waaruit eind negentiende eeuw miljoenen Italianen naar Latijns-Amerika vertrokken.

"Mensen die een Italiaans paspoort willen, moeten in de gemeente waar hun voorouder geboren is een geboortecertificaat opvragen. Wij kregen soms wel 120 tot 130 van die aanvragen per maand."

Pressi ontdekte dat Latijns-Amerikanen met een Italiaans paspoort de strengere migratiewetten in de VS probeerden te omzeilen. "Het blijkt niet hun bedoeling om hier te komen wonen, maar om naar de VS of andere niet-EU landen te emigreren. Met een Italiaans paspoort gaat dat makkelijker."