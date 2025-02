Huurverhoging mag waarschijnlijk doorgaan, PVV wil nu geen maatregelen

Verhuurders mogen de prijzen van huurwoningen per 1 juli waarschijnlijk verhogen zoals afgesproken. Verschillende partijen, waaronder de PVV, zeiden tot nu toe steeds dat de huren omlaag moeten, maar in een Kamerdebat bleek vanavond dat er op korte termijn geen maatregelen komen om dat te regelen.

De PVV kwam in het debat onder vuur te liggen van zo ongeveer alle andere partijen. Kamerlid Mooiman van de PVV zei dat de huren wat hem betreft omlaag moeten, maar dat zoiets geregeld moet gaan worden in de aanstaande onderhandelingen binnen de coalitie over de Voorjaarsnota, een aanpassing van de begroting. "Daar gaan we knokken voor huurverlaging."

Het leverde hem hoon op van linkse oppositiepartijen als GroenLinks-PvdA, SP en Denk. Als het de PVV al lukt om in de Voorjaarsnota de huren aan te pakken, dan is dat te laat, stelden ze. De onderhandelingen kunnen tot in mei duren, en dan lukt het niet meer om de huurverhoging van 1 juli tegen te houden.

Het debat van vanavond is zo ongeveer de laatste mogelijkheid om de huurverhoging te stoppen, benadrukten ze. "De huurders kunnen niet wachten. Come on, doe mee", probeerde Kamerlid De Hoop van GroenLinks-PvdA zijn PVV-collega nog te verleiden, maar die ging daar niet in mee. Volgens Mooiman zijn er de laatste tijd wel al maatregelen genomen "die positief zijn voor huurders", zoals aanpassingen in de huurtoeslag.

Huurverlaging beloofd in campagne

Tijdens de campagne stelde de PVV nog een huurverlaging van twintig procent in het vooruitzicht. "U draait de huurders een rad voor ogen", concludeerde SP'er Beckerman toen. Vorig jaar kregen huurders juist de grootste huurstijging in 30 jaar voor de kiezen.

PVV-leider Wilders publiceerde vandaag op X een top-3 van zijn inzet bij de financiële onderhandelingen over de Voorjaarsnota. Lagere huren staan daarin op 2, achter een lagere gasrekening voor huishoudens. "Stoere taal op sociale media", vonden de meeste andere partijen.

'Huren verlagen betekent niet bouwen'

Om een huurverlaging te realiseren zal Wilders coalitiepartners als VVD en BBB moeten overtuigen, want die vinden een huurverlaging juist onverantwoord. Verhuurders houden dan minder geld over om de broodnodige nieuwe woningen te bouwen. "Huur verlagen betekent dat we geen huizen bouwen", hield VVD-Kamerlid De Groot zijn coalitie-collega voor. "De rekening moet wel betaald worden." Ook CDA, D66 en ChristenUnie waren daar kritisch over.

Maar volgens PVV'er Mooiman kan het allebei. Hij houdt vast aan het kabinetsplan om elk jaar honderdduizenden nieuwe woningen te bouwen. "Maar het is ook belangrijk dat we iets doen aan de directe betaalbaarheid van huurwoningen."