Zij staan nu voor de klas, corona gaf het laatste zetje

Sommige leraren in spe hadden altijd al eens voor de klas willen staan, anderen ontdekten dat lesgeven eigenlijk best wel leuk is. Zo ook journalist Jelle Brandt Corstius, die nu studeert aan de pabo. "Tijdens de lockdown moesten we de kinderen thuis lesgeven. Toen kwam ik erachter dat ik dat eigenlijk heel erg leuk vind."

Lamlendig op de bank

De doorslag kwam toen twee reisprogramma's die Brandt Corstius zou maken vanwege corona op de lange baan werden geschoven. Hij miste de structuur in zijn leven en werd lamlendig van thuis op de bank zitten. "Toen dacht ik: waarom ga ik niet gewoon die studie doen?"

Nu werkt de journalist een dag per week op openbare basisschool De Grote Beer in Duivendrecht. Hij noemt het lesgeven "'wezenlijk werk". " Je leert als kind maar een keer hoe sommen horen te gaan of hoe je moet delen. Als dat dan niet goed gaat, heb je daar de rest van je leven last van."

Van toerisme naar onderwijs

Ook Leonie Reimink is nieuw in het onderwijs. Haar nieuwe baan is wel even wennen, zegt ze. "Het is heel wat anders dan ik voorheen heb gedaan. Ik kom uit het toerisme, maar dat ligt op z'n gat. Ik wilde graag het onderwijs in en daarom laat ik me omscholen tot onderwijsassistent."

Als zij-instromer werkt ze nu op de christelijke bassischool Prinses Beatrix in Nijverdal. Reimink kon aan de slag dankzij een financiële injectie van een steunfonds voor werklozen in de regio Twente. Dat draagt 5000 euro bij aan haar omscholing.

Volgens Edwin Kamp, manager van het steunfonds, is dat geen weggegooid geld. "Leonie wil graag betekenisvol aan het werk zijn. Ze vroeg zich af: Wat wil ik echt in mijn leven. Hoe kan ik zelf weer fit zijn, in mijn werk", zegt Kamp.

Het fonds dat Kamp sinds begin vorig jaar beheert, is een succes. Inmiddels heeft het duizend mensen geholpen met omscholen. Het initiatief heeft navolging gekregen in diverse andere regio's, als Rotterdam, Zwolle en de Achterhoek.

'Zij-instromers zijn gemotiveerder'

Directeur Arjan ter Avest van de school waar Reimink werkt, is ook tevreden. Door corona dreigde begin dit schooljaar even een tekort aan leerkrachten, vanwege tijdelijke uitval. Daardoor kon hij een zij-instromer als Reimink goed gebruiken.

Bovendien hebben zij-instromers nog een extra voordeel, weet hij uit ervaring. "Zij-instromers zijn toch iets gemotiveerder dan de jonge studenten. Ze zijn volwassener en hebben meer levenservaring."

Ook Jelle Brandt Corstius heeft geen spijt van zijn keuze voor het onderwijs. "Mijn leven heeft door corona een heel andere wending gekregen. Voorlopig vind ik het ontzettend leuk. Vraag het me over tien jaar misschien weer, maar het is echt een verrassing hoeveel voldoening het me geeft."