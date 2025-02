Geen zorgen bij Martens na uitvallen Addai: 'We hebben opties genoeg'

Achterin is er meer stabiliteit bij AZ, waar er een mooie rol is voor Wouter Goes. De 20-jarige verdediger uit de eigen jeugd is in korte tijd doorgestoomd tot vaste waarde.

"Hij heeft nog punten genoeg om in te verbeteren" zegt Martens. "Dat zit hem vaak in de luchtduels, positie kiezen en het kopduel winnen. Als wij hoog druk zetten en hij komt in een grote ruimte aan de zijkant, is dat nog wisselvallig. Dat zijn dingen waar hij zich op focust. En er moeten nog wat kilo's bij, nog sterker worden."

Martens hoopt dat Goes het harde werken voortzet. "Hij is heel gefocust bezig. We kennen hem al heel lang. Hij komt uit onze jeugd en ik ken hem sinds hij bij Jong AZ kwam. Daarvoor ging het nog te makkelijk en bij Jong kreeg hij door dat het niet allemaal vanzelfsprekend gaat. Hij is steeds meer op zoek gegaan naar progressie en dat trekt hij nu door."