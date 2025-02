Wiebes verliest sprint en pakt EK-zilver op scratch, sprintteams naar finale

Lorena Wiebes heeft zilver veroverd bij de scratch op de Europese kampioenschappen baanwielrennen in Heusden-Zolder. In de sprint werd Wiebes, na het winnen van WK-goud favoriet op dit onderdeel, verrassend geklopt door de Italiaanse Martina Fidanze.

De Nederlandse teamsprintmannen en -vrouwen plaatsten zich voor de finale, die later vanavond is.

"Misschien zat ik iets te ver achterin, zij ving me goed op en ik denk dat ze daarop heeft gewacht. Ik kon er net niet meer overheen", zei Wiebes na haar sprint tegen Fidanza, in 2020 ook al Europees kampioene op dit nummer en in 2021 en 2022 wereldkampioene.

Echt balen kon Wiebes niet. "Dit was denk ik het hoog haalbare, en gelukkig heb ik nog deze mooie trui", zei ze over de regenboogtrui, die ze in oktober won bij de WK.

Omium

Wiebes rijgt op de weg al jaren de sprintzeges aaneen en opende haar seizoen op de weg vorige week met drie overwinningen in de Ronde van de Emiraten. Van haar ploeg krijgt zij de ruimte om haar mogelijkheden in het baanwielrennen verder te verkennen.

Op de EK in Belgisch Limburg doet de 25-jarige renster ook mee aan het omnium. Op dat olympische onderdeel rijdt zij met de Spelen van Los Angeles in 2028 in het achterhoofd.