Zeeland trekt geld uit voor kenniscentrum over slavernijverleden

De provincie Zeeland en de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen hebben 160.000 euro vrijgemaakt voor de komst van een kenniscentrum over het slavernijverleden. Dat meldt Omroep Zeeland.

Historicus Dienke Hondius heeft de haalbaarheid van zo'n centrum onderzocht en bracht vandaag haar adviesrapport uit. Daarin staat dat zo'n centrum door de provincie Zeeland te realiseren is. Ook is te lezen dat Zeeland de ambitie heeft om het kenniscentrum te laten uitgroeien tot een landelijke - of internationale - plek voor informatie en educatie over het slavernijverleden.

De provincie en de drie gemeenten hebben twee adviseurs aangesteld die voor het Kenniscentrum Slavernijverleden gaan werken. De provincie stelt daarvoor 70.000 euro beschikbaar en de gemeente Middelburg 50.000 euro. Vlissingen en Veere maken elk 20.000 euro vrij.

Bijdrage van het Rijk

Er komt geen nieuw gebouw voor het centrum. Het wordt gevestigd in het Zeeuws Archief in Middelburg en moet een plek zijn voor kennis, onderzoek en educatie: "Je moet denken aan het houden van exposities op allerlei plekken, en het geven van educatie aan scholieren", zegt gedeputeerde Jo-Annes De Bat.

Het kabinet heeft ook geld vrijgemaakt voor zo'n plek, weet De Bat. "Wij willen dat initiatief graag aan ons verbinden. Dit jaar verwachten we daar een beslissing over."

Een concrete toezegging is er dus nog niet, maar Zeeland wacht daar niet op. "We gaan nu zelf vervolgstappen zetten voor het inrichten van een kenniscentrum. Als het Rijk op een gegeven moment instapt, kunnen we de programma's die we voor ogen hebben verder uitrollen."

Nationaal Slavernijmuseum

Het Amsterdamse stadsbestuur gaf vorig jaar toestemming voor de komst van een Nationaal Slavernijmuseum op het Java-eiland in Amsterdam-Oost. In dit museum komt eveneens een kenniscentrum. "Maar de kennisfunctie hier richt zich op de Zeeuwse geschiedenis en dat moet ook verbonden worden met het museum. Daarom zal het Rijk zich ook verbinden met ons initiatief", zegt De Bat.

Zeeland speelde een grote rol in de Nederlandse slavenhandel. 70 procent van alle Nederlandse slavenschepen vertrok vanuit Vlissingen en Middelburg.

Op 1 juli 2023, tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij, maakte toenmalig commissaris van de Koning Han Polman excuses voor het slavernijverleden in Zeeland. "Zeeuwse gezagsdragers en anderen hebben tienduizenden medemensen systematisch en gruwelijk ontmenselijkt", zei hij.