Russische cryptocrimineel Alexander Vinnik komt vrij in ruil voor Amerikaan

De Verenigde Staten laten de Rus Alexander Vinnik vrij in ruil voor de Amerikaanse leraar en oud-diplomaat Marc Fogel (63). Dat melden Amerikaanse media op basis van anonieme regeringsbronnen.

Fogel werd gisteren van Rusland naar de VS gevlogen. Hij werd in augustus 2021 opgepakt met 17 gram medische marihuana op zak en kreeg daarvoor veertien jaar gevangenisstraf opgelegd.

Het was niet direct duidelijk met wie hij geruild was. Kremlinwoordvoerder Peskov zei vandaag dat er een Rus zou vrijkomen, maar dat pas bekend zou worden gemaakt wie het was als deze persoon terug in het land was.

Cryptocrimineel

Amerikaanse persbureaus citeren regeringsbronnen die melden dat de 45-jarige Rus Alexander Vinnik vrijkomt. Hij zou op dit moment nog in Californië zijn en omgerekend 97 miljoen euro moeten afstaan aan de Amerikaanse overheid voor zijn vrijlating.

Vinnik beheerde jarenlang een van de grootste platforms voor cryptomunten. In 2017 werd hij in Griekenland gearresteerd en op verzoek van de VS vastgezet omdat hij werd verdacht van het witwassen van miljarden aan crimineel geld via het platform. Vorig jaar bekende hij schuld.

De Amerikaanse autoriteiten brengen hem ook in verband met het het faillissement van Mt. Gox, een in Japan gevestigde bitcoinbeurs die twaalf jaar geleden instortte na een hack. Via zijn cryptoplatformen kon Vinnik het geld dat gestolen was witwassen.

Vredesonderhandelingen

Gisteren werd Fogel onthaald door de Amerikaanse president Trump. Die noemde zijn vrijlating een blijk van goede wil van de Russische president Poetin. Ook zei Trump dat het een opmaat kan zijn naar vredesonderhandelingen over Oekraïne.

Woordvoerder Peskov temperde vandaag die verwachtingen en zei dat dit soort vrijlatingen bijna nooit een keerpunt betekenen. "Maar het zijn tegelijkertijd wel kleine stapjes waarmee het wederzijdse vertrouwen kan worden opgebouwd. Dat zit nu op een dieptepunt."

Vorige ruil

Ook tijdens de regeerperiode van de vorige Amerikaanse president Biden werden er meerdere gevangenen geruild met Rusland. In augustus 2024 vond de grootste gevangenenruil sinds het einde van de Koude Oorlog plaats. In totaal kwamen er 26 gevangenen uit zeven landen vrij.

Rusland liet toen behalve buitenlanders, onder wie de Amerikaanse journalist Evan Gershkovich, ook Russische dissidenten, oppositieleiders en mensenrechtenactivisten gaan. Rusland kreeg er tien gevangenen voor terug.