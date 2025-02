Roest moet seizoen beëindigen door rugklachten: 'Lichaam blokkeert als ik gas geef'

Een langdurige rugblessure is de reden dat Patrick Roest deze week niet in actie komt bij de NK afstanden. Na het missen van het wereldbekerkwalificatietoernooi - en daardoor het hele wereldbekercircuit - is het hele seizoen nu klaar voor Roest.

"Ik loop er al iets langer mee. Het hele seizoen is niet goed genoeg geweest. We zijn het hele seizoen bezig met herstellen, ook de rug. Achteraf moeten we tot de conclusie komen dat het niet beter is geworden."

En dat terwijl Roest dinsdagochtend nog zei wél mee te willen doen aan de NK. "Ik wil er altijd heel positief instaan. Toen ik naar de ijsbaan reed, was ik positief en fris in het hoofd. Toen ik op het ijs stapte, wilde het niet. Dat is heel frustrerend en dan moet je tot deze keuze komen. Ik ben goed, maar het lichaam werkt niet mee."